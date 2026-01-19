وأشارت خدمات الطوارئ إلى إصابة آخرين، وأن ركابا محاصرون داخل العربات.

وخرج قطار تابع لشركة "إيريو"، متجها من ملقة (جنوب إسبانيا) إلى مدريد، عن سكته قرب أداموز، "وانحرف إلى المسار المجاور" حيث كان يسير قطار آخر، فاصطدم به وأخرجه عن سكته أيضا، بحسب ما أوضحت إدارة شبكة السكك الحديد الإسبانية "أديف".

وذكر شاهد عيان عبر قناة "تي في إي" الإسبانية الرسمية أن إحدى عربات القطار الذي انحرف أولا انقلبت بالكامل.

وقال رئيس منطقة الأندلس خوان مانويل مورينو على منصة "إكس": "أرسلنا فرق طوارئ ودعما لوجستيا إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة اللازمة".

من جهته، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إنه "يتابع باهتمام شديد الحادث بين القطارين فائقي السرعة اللذين خرجا عن السكة في أداموز".

وأضاف "تعمل الحكومة مع السلطات المختصة وفرق الطوارئ لمساعدة الركاب".

من جانبها، أعربت العائلة المالكة الإسبانية في بيان عن "قلقها البالغ" في أعقاب هذا "الحادث الخطير"، وقدمت "أحر التعازي لأسر وأحباء الضحايا".

جدير بالذكر أنه تم تعليق حركة المرور على المسار المهم الواصل بين مدريد ومنطقة الأندلس حتى إشعار آخر.