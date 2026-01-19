جاء ذلك في الوقت الذي حذر فيه بعض المشرعين من جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب للسيطرة على الجزيرة ‌الواقعة في القطب الشمالي والتي تتبع الدنمارك.

وأضاف بيسنت في تصريحات لشبكة "إن ⁠بي سي" أن امتلاك غرينلاند أمر مهم في "مباراة شطرنج جيوسياسية" مع روسيا ‌والصين.

وتابع قائلا: "نحن أقوى دولة في العالم. الأوروبيون يظهرون الضعف. أما الولايات المتحدة فتظهر القوة".

ومع تصاعد التوتر مع الاتحاد الأوروبي الأحد، قال بيسنت إنه يعتقد أن القادة الأوروبيين "سيقتنعون" ‍في نهاية ⁠المطاف بفكرة سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند.

وأوضح قائلا: "أعتقد أن الأوربيين سيدركون أن هذا هو الأفضل لغرينلاند وأوروبا والولايات المتحدة".

وأشار إلى أنه لم يناقش مؤخرا مع ترامب ما إذا كان لا ‌يزال يفكر في استخدام سلطات الطوارئ لتبرير استخدام القوة للاستيلاء على غرينلاند.

قمة طارئة

أكد ‌رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الأحد أنه قرر عقد قمة طارئة ‌لقادة الاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة ⁠لمناقشة رد التكتل على تهديد الرئيس ترامب بفرض موجة من الرسوم الجمركية المتزايدة على حلفاء أوروبيين من أجل السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند.

وذكر كوستا، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، في ‍منشور ⁠على وسائل التواصل الاجتماعي أن مشاوراته مع أعضاء التكتل أظهرت التزاما قويا بدعم الدنمارك ‌وغرينلاند والاستعداد ‍للتصدي لأي شكل من أشكال الإكراه، مع مواصلة ‌الانخراط بشكل بنّاء مع الولايات المتحدة.

وأفاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي بأنه من المرجح أن تُعقد القمة يوم الخميس القادم.