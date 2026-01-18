وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الصاروخ "مونستر" وهو صاروخ أرض-أرض، الذي يطلق عليه "الوحش" بسبب حجمه.

وأشارت الوكالة إلى أن الصاروخ هيونمو-5 مصمم لمهاجمة المخابئ تحت الأرض، كما أنه يعد عنصرا رئيسيا في خطة كوريا الجنوبية للردع والرد على هجوم كوري شمالي في حال لزم الأمر.

وقد دعا آن غيو باك لتعزيز ترسانة الهجوم الكورية الجنوبية لمواجهة التهديدات النووية الكورية الشمالية.

ويذكر أن كوريا الجنوبية عرضت الصاروخ علنا لأول مرة خلال مراسم الاحتفال بيوم القوات المسلحة عام 2023، ولكنه تم الحفاظ على سرية التفاصيل بصورة كبيرة بسبب حساسيته الاستراتيجية.

ويعتزم الجيش نشر المئات من الصواريخ المتقدمة، بما في ذلك هيونمو-5 بالإضافة إلى نسخ محدثة قيد التطوير حاليا.