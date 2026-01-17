وقال ترامب إن رسوماً بنسبة 10% ستفرض اعتباراً من 1 فبراير على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، لترتفع إلى 25% في يونيو وتستمر "حتى التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند".

وأكد ترامب الأهمية الاستراتيجية للجزيرة "لأمن الولايات المتحدة ومواردها"، محذرا من أن الدول المعارضة "وضعت نفسها في موقف لا يمكن تحمله"، مشدداً على أن واشنطن "منفتحة على التفاوض فورا".

في المقابل، أكد الاتحاد الأوروبي تمسكه بالقانون الدولي وبدء تنسيق رد موحد، فيما شهدت الدنمارك وغرينلاند احتجاجات واسعة رفضاً للمطالب الأميركية.