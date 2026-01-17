ووفقا لفرانس برس، فقد انضم آلاف الأشخاص، اليوم السبت، إلى احتجاجات مناهضة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة كوبنهاغن بشأن غرينلاند.

وتهدف احتجاجات يوم السبت، التي ستتزامن مع لقاء وفد أميركي من المشرعين من الحزبين مع مسؤولين دنماركيين وغرينلانديين في كوبنهاغن، إلى "توجيه رسالة واضحة وموحدة تُعبّر عن احترام ديمقراطية غرينلاند وحقوق الإنسان الأساسية"، وفقاً لما نشرته منظمة "أواغوت" (Uagut)، وهي منظمة غرينلاندية في الدنمارك، على موقعها الإلكتروني.

وصرح جيف لاندري، المبعوث الخاص لترامب إلى غرينلاند، يوم الجمعة، بأنه "يجب وسيتم التوصل إلى اتفاق لضم واشنطن للجزيرة" خلال هذه الزيارة، وأن الرئيس "جاد" في ضم هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي واسع، والتي تُعد جزءاً من مملكة الدنمارك.

وقال بول يوهانسن، من مبادرة المواطنين "أوقفوا التدخل في غرينلاند" إنه "في هذه الظروف، من المهم أن نظهر جبهة موحدة ونتعاون على نطاق واسع".

وأضاف "نطالب باحترام حق غرينلاند في تقرير مصيرها واحترام شعبها. هذه ليست معركة من أجل غرينلاند فحسب، بل من أجل العالم أجمع"، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وهدد ترامب يوم الجمعة بفرض رسوم جمركية على من يعارضون خططه لضم هذه المنطقة ذات الحكم الذاتي الواسع، والتي تُعد جزءًا من الدنمارك.

وفي وقت سابق من الأسبوع، نشرت عدة دول حليفة في حلف الناتو - من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا والنرويج والسويد - قوات في الجزيرة القطبية الشمالية، حيث صرّحت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، بأن الدفاع عن غرينلاند "شأن مشترك" لحلف الناتو بأكمله.