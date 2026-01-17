وتابع زيلينسكي: "نتحدث بصراحة مع شركائنا، سواء عن صواريخ الدفاع الجوي أو الأنظمة التي نحتاجها بشدة".

وأضاف الرئيس الأوكراني، خلال كلمته المسائية اليومية، أن "الإمدادات غير كافية".

ودعا حلفاء البلاد إلى تسريع عمليات تسليم الأسلحة، مع تزايد تعرض البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لغارات جوية روسية.

ومع انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر ليلا، تسببت الهجمات الروسية المنهجية في أعطال واسعة في التيار الكهربائي ونظم التدفئة في أنحاء البلاد.

انهيار بجبهة زابوريجيا

تأتي تحذيرات زيلينسكي وسط تقدم روسي متزايد في معظم جبهات القتال، خصوصا في زابوريجيا، حيث تعلن القوات الروسية عن سيطرتها على بلدات جديدة بشكل يومي.

في الأثناء، أفاد الخبير العسكري الروسي أندريه ماروتشكو، بتراجع خط الجبهة في عدد من القطاعات بالقرب بلدة هوليابولي في زابوريجيا، لصالح القوات الروسية.

وأرجع ماروتشكو، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، هذا التراجع إلى "نقص في الأفراد" لدى القوات الأوكرانية من أجل احتواء التقدم الروسي، مشيرا إلى أن الوضع التكتيكي للقوات الأوكرانية في تلك المنطقة "سيئ للغاية".

وذكر الخبير العسكري الروسي أن سحب المقاتلين الأوكرانيين إلى خطوط الدفاع الثانية والثالثة، بالإضافة إلى ما وصفه بفرار بعض الجنود من مواقعهم من تلقاء أنفسهم، يسهم في تسهيل تقدم القوات الروسية، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.