وأضافت الوزارة في بيان: "وحدات من مجموعة قوات الجنوب قامت نتيجة لعمليات مركزة، بتحرير بلدة زاكوتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضحت الدفاع الروسية أنه "في المجمل، وخلال أسبوع، تكبد العدو خسائر فادحة في منطقة مسؤولية المجموعة، حيث بلغت خسائره أكثر من 1140 جنديًا، ودبابتين، و42 مركبة قتالية مدرعة، كما تم تدمير 105 سيارات، و22 مدفعًا، و8 محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، و18 مستودعاً للذخيرة والوقود والإمدادات".

أفادت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن القوات الروسية خلال تحريرها جوفتنيفوي في مقاطعة زابوريجيا، تمكنت من كسر مقاومة القوات الأوكرانية عند خط دفاعي معد مسبقا.

عبور نهر غايشور

وأردفت الوزارة: "تواصل وحدات مجموعة قوات الشرق التوغل بعمق في دفاعات العدو، حيث حررت بلدة جوفتنيفوي في مقاطعة زابوروجيه".

وجاء في البيان: "خلال عمليات قتالية نشطة، عبر جنود من فوج البنادق الآلية 394 التابع للفرقة الآلية 127 من فوج قوات الشرق، نهر غايشور، وحرروا قرية جوفتنيفوي في مقاطعة زابوروجيه، وكسروا مقاومة العدو عند خط دفاعي معد مسبقا".

وتابع: "تحرير مدينة جوفتنيفوي أتاح للقوات الروسية تعزيز مواقعها على الضفة الغربية لنهر غايتشور وتهيئة الظروف للتقدم في مقاطعة زابوروجيه".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشرق" أكثر من 1665 جنديًا، و30 مركبة قتالية مدرعة، و74 سيارة، و8 مدافع ميدان، و4 مستودعات للذخيرة والمواد.

تدمير مسيرات أوكرانية

واليوم السبتـ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 99 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل.

وأضافت الوزارة: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً إلى 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الإنذار الجوي واعترضت 99 طائرة مسيرة أوكرانية، 29 طائرة منها فوق مقاطعة بيلغورود، و12 طائرة فوق مقاطعة كورسك، و4 طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعتي روستوف وأستراخان، وطائرتان فوق جمهورية القرم، و47 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، وطائرة واحدة فوق بحر آزوف".

تدمير منصة هيمارس

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، عن تدمير منصة إطلاق صواريخ هيمارس تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، رُصدت في مقاطعة تشيرنيغيف بواسطة طائرات استطلاع روسية مسيرة، حيث تم تدميرها بالكامل مع طاقمها.

واليوم السبت، أفاد مصدر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن أفرادًا من الجيش الروسي حيدوا فريق إجلاء تابعًا للقوات الأوكرانية، كان يحاول استعادة ما تبقى راجمة صواريخ "هيمارس"، التي تم تدميرها في مقاطعة تشيرنيهيف.