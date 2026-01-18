ونصحت إدارة الطيران الاتحادية شركات الطيران الأميركية بـ"توخي الحذر" عند الطيران فوق أجزاء من المحيط الهادئ وخليج كاليفورنيا، بسبب "الأنشطة العسكرية" والتدخل المحتمل في أنظمة الملاحة.

وقالت الإدارة في سلسلة من الإرشادات، دون أن تحدد طبيعة الأنشطة العسكرية: "توجد مخاطر محتملة على الطائرات على جميع الارتفاعات، بما في ذلك أثناء التحليق ومرحلتي الوصول والمغادرة".

وتتعلق التحذيرات بمناطق تشمل المياه قبالة سواحل المكسيك وكولومبيا وبنما والإكوادور، وهي تحذيرات قائمة حتى منتصف مارس.