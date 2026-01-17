وفي منشور على موقع "إكس"، حث نجل شاه إيران السابق"مواطنيه الشجعان" على "رفع أصوات غضبهم واحتجاجهم" من السبت إلى الاثنين.

وقال بهلوي، نجل شاه إيران السابق، في المنشور إن "العالم يرى شجاعتكم وسيقدم دعما أوضح وأكثر عملية لثورتكم الوطنية".

وجاءت تصريحاته بعدما عادت إيران إلى الهدوء المشوب بالحذر بعد موجة من الاحتجاجات التي أدت إلى حملة قمع وتحذيرات من عمليات إعدام للمعتقلين في البلاد.

وفي وقت سابق، أكد بهلوي، الأحد، أنه مستعد للعودة إلى إيران من مقر إقامته في الولايات المتحدة وقيادة مرحلة انتقالية نحو حكومة ديموقراطية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال عن نجل شاه إيران السابق: "يبدو لطيفا للغاية، لكنني لا أعرف كيف سيتصرف داخل بلاده... لم نصل إلى تلك المرحلة بعد".

وأضاف: "لا أعلم إن كان شعبه سيقبل قيادته أم لا، ولكن إن قبلوا، فسيكون ذلك مقبولا بالنسبة لي".