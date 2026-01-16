وعقد بهلوي، المقيم في الخارج، مؤتمرا صحفيا في واشنطن صباح اليوم الجمعة للدعوة ‌إلى ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية وعسكرية على طهران.

وقال إن "قطاعات كبيرة" من الجيش الإيراني وقوات الأمن الإيرانية أعلنوا ولاءهم له "سرا" وأنه ⁠في وضع فريد لضمان انتقال مستقر للبلاد.

ومن الصعب قياس حجم الدعم الشعبي لبهلوي في الداخل بسبب التعتيم الإعلامي وحجب خدمات الإنترنت.

وعبر الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب، الذي هدد مرارا ​بالتدخل لدعم المتظاهرين في إيران، هذا الأسبوع عن شكوكه بشأن قدرة بهلوي على حشد الدعم داخل البلاد.

توقيت حساس

عند سؤاله عن محادثاته مع مسؤولين أميركيين، أحجم بهلوي عن الخوض في تفاصيل، قائلا إنه "توقيت حساس".

وأضاف "أعتقد أن الرئيس ترامب رجل يفي بوعوده، وسيقف في نهاية المطاف إلى جانب الشعب الإيراني"، مؤكدا أنه "لم يفت الأوان بعد" على الولايات المتحدة ​لتقديم المساعدة.

ومضى بهلوي يقول "‍سنقاتل حتى ننتصر". وقبل تصريحاته، عرضت مقاطع فيديو في المؤتمر الصحفي أشخاصا أصيبوا على ما يبدو على يد قوات الأمن الإيرانية، بالإضافة إلى مشاهد أخرى من الاحتجاجات، بما في ذلك مشاهد لمتظاهرين يهتفون "يحيا الشاه". وسمع هذا الهتاف خلال الاحتجاجات، ‍إلى جانب هتافات أخرى.

وقال بهلوي: "يتخذ الشعب الإيراني إجراءات حاسمة على الأرض. ‍وقد حان الوقت الآن للمجتمع الدولي للانضمام إليه بشكل كامل".

وذكر بهلوي أنه ينبغي للدول استهداف قيادة وهيكل القيادة والسيطرة لقوات الحرس الثوري وتجميد أصول الحكام الدينيين وطرد دبلوماسيي الحكومة من عواصم العالم.

ودعا العالم إلى المساعدة في كسر ‌الحصار الحكومي على الاتصالات عبر نشر أنظمة ‍ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وأوضح بهلوي ‍أنه تم إنشاء قناة اتصال آمنة لمن يرغبون في الانشقاق عن الحكومة أو قواتها الأمنية، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف تواصلوا معها، لكنه لم يتطرق إلى كيفية تخطيطه ‌لفرض سيطرته على الشبكة الواسعة لأجهزة المؤسسة الأمنية الإيرانية، بما فيها الحرس الثوري.

وأضاف أن مساعدة المتظاهرين على النجاح "لا تتطلب إرسال قوات أجنبية إلى الأرض.. فالشعب الإيراني موجود بالفعل على الأرض. إنهم من يسيرون ويضحون ويقاتلون من أجل حريتهم كل يوم".