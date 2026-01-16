وأضاف الكرملين ‍أن بوتين عرض على نتنياهو ‍مساعدة ⁠روسيا في الوساطة ‍بشأن إيران، وأكد لرئيس الوزراء ‌الإسرائيلي ‍تأييده "‍لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لضمان ‌الاستقرار والأمن في المنطقة".

وجاء في بيان الكرملين: "تمّ بحث الوضع في الشرق الأوسط وإيران. وقد عرض فلاديمير بوتين مقاربات أساسية تدعو إلى تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة".

وأكد الجانب الروسي استعداده "لمواصلة بذل جهود الوساطة المناسبة وتيسير الحوار البنّاء الذي يضم جميع الدول المعنية". واتُفق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.

وكان مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قد حدد 4 قضايا أساسية في تطورات الملف الإيراني كالتالي: "تخصيب اليورانيوم، الصواريخ - إذ يتعين على إيران تقليص مخزونها، المواد النووية التي تمتلكها إيران، الوكلاء".

وأضاف: "إذا أرادت إيران العودة إلى عصبة الأمم، يُمكننا حلّ هذه المشاكل الأربع دبلوماسيا، وسيكون ذلك حلا ممتازا. أما البديل فهو حل سيئ".

ويُشير ويتكوف إلى أن إيران قد تكون مستعدة للتنازل بشأن القضايا الأربع جميعها نظرا للوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه.

واتهمت طهران، الخميس، الولايات المتحدة باللجوء إلى الأكاذيب بهدف زعزعة استقرار النظام الإيراني، مؤكدة استعداد بلادها للرد على أي هجوم تتعرض له.