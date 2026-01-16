ونقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤولين قولهم إن "التحركات العسكرية الأميركية توصف بعملية تهيئة القوة".

وأضافت المصادر أنه "في حال قرر ترامب القيام بعمل عسكري ضد إيران، فسيكون الأمر مختلفا وأكثر هجومية".

وبينت أن "المخططين العسكريين الأميركيين يعدون مجموعة من الخيارات التي ستعتمد على كيفية تصرف النظام الإيراني في الأيام المقبلة".

ولفتت المصادر إلى أنه "من المتوقع إرسال منظومات دفاع صاروخي إلى المنطقة لتعزيز دفاعات القواعد الأميركية وإسرائيل، وستشمل هذه المنظومات أصولا للدفاع الصاروخي".

كما أفادت مصادر عسكرية للشبكة بأن الولايات المتحدة نقلت حاملة طائرات واحدة على الأقل إلى الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات مع إيران.

وأشارت إلى أنه "لم يتضح بعد ما إذا كانت الحاملة هي يو إس إس أبراهام لينكولن العاملة حاليا في بحر الصين الجنوبي، أم إحدى حاملتي الطائرات اللتين غادرتا نورفولك وسان دييغو في وقت سابق من هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تستغرق عملية النقل إلى المنطقة أسبوعا على الأقل".

ومن المتوقع أن تتدفق القوات العسكرية الأميركية جوا وبرا وبحرا إلى المنطقة خلال الأيام والأسابيع المقبلة لتزويد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخيارات عسكرية في حال قرر شن ضربات ضد إيران.