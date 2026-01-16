وقال ممثل إيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين دارزي، في جلسة لمجلس الأمن: "نحمل إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية تأجيج الأوضاع في إيران".

وأضاف المندوب الإيراني أن "واشنطن تستخدم ذرائع وخطاب حقوق الإنسان لزعزعة النظام في إيران".

واعتبر أن "ممثل الولايات المتحدة لجأ إلى الأكاذيب وتشويه الحقائق في إيران".

كما شدد على أنه "سيتم الرد على أي عمل عدواني مباشر أو غير مباشر بشكل حاسم ومتناسب وقانوني".

وأشار إلى أن "ممثلي المجتمع المدني لا يمثلون المجتمع الإيراني، بل ينفذون أجندات أميركية وإسرائيلية".

ولفت إلى وجود "مجموعات مسلحة اختطفت المظاهرات السلمية في بلادنا".