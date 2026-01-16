وقال مسؤول في الإدارة الأميركية لسكاي نيوز عربية: "الرئيس ترامب ما يزال يبحث كل الخيارات المتعلقة بإيران، وهو الوحيد الذي لديه الكلمة الأخيرة".

وأضاف المسؤول: "الرئيس ترامب رجل أفعال وليس أقوالا، ولا يستبعد أي خيار مطروح أمامه".

وأشار المسؤول إلى أن "الرئيس ترامب وفريقه يراقبون الوضع في إيران عن كثب لتقييم أي تحركات مستقبلية".

واعتبر المسؤول أن "إيران غير جادة في دعواتها للحوار لأن أفعالها تشير إلى عكس ذلك".