وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، أمام مجلس الأمن، إن مستوى العنف والقمع في إيران له تداعيات على السلام والأمن الدوليين.

وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أوضح أن جميع الخيارات مطروحة لوقف المذبحة في إيران".

وشدد المبعوث الأميركي على أن "واشنطن تقف إلى جانب الشعب الإيراني الشجاع".

وأشار إلى أن طهران تقول إنها مستعدة للحوار مع واشنطن، "لكن أفعالها تقول عكس ذلك".