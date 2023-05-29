ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أميركية قولها إن "ترامب لا يزال منفتحا على الحوار الدبلوماسي مع إيران لكنه يريد الحصول على التزام واضح من المرشد الإيراني بإمكانية التوصل إلى اتفاق جاد".

وذكر مصدر أن "النظام الإيراني سيسقط في نهاية المطاف ما لم يتحدث المرشد الأعلى مباشرة مع ترامب. فهو لا يثق بأن أي شخص آخر في نظامه يملك صلاحية التفاوض فعليا".

كما قال مسؤول أميركي إنه "من السابق لأوانه الجزم بأن البيت الأبيض ينتقل إلى وضعية خفض التصعيد"، مضيفا أن "الرئيس (ترامب) يدرس الخيارات ويراقب تطورات الوضع".

وأوضح مصدر أميركي أن ترامب "لا يستبعد أي خيار، لا الآن ولا في المستقبل، ولا ينبغي لأحد أن يحاول تقييده"، مشيرا إلى أن "ترامب يفضل الحفاظ على الخيارات المتاحة ومن سمات نهجه أنه مستعد للتحدث مع أي شخص وفي أي وقت".

من جانبه ذكر مصدر عربي أن الأميركيين يعيدون تقييم الوضع الآن.

وأوضحت مصادر أن ترامب "أجل اتخاذ قرار بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران، في الوقت الذي يُجري فيه البيت الأبيض مشاورات داخلية ومع الحلفاء حول توقيت هذه العملية، وما إذا كانت ستُزعزع استقرار النظام بشكل فعال".

ووفق المصادر، فإن الخيار العسكري لا يزال مطروحا بقوة، لكن قرار ترامب بالتريث كشف عن حالة من عدم اليقين العميق داخل الإدارة وبين الحلفاء بشأن مخاطر توجيه ضربة تعاقب إيران وتعرضها لرد فعل انتقامي كبير.

وبينما يخصص ترامب وقتا لدراسة الخيارات الدبلوماسية يقوم الجيش الأميركي بإجلاء القوات من قواعده في الشرق الأوسط وإرسال تعزيزات إلى المنطقة بما في ذلك حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" ومجموعتها الضاربة.

وشدد مصدر على أنه "في حين لا تبدو الضربة وشيكة في الوقت الراهن الجميع يعلم أن الرئيس يبقي إصبعه على زر الهجوم".