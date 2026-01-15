يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفريقه للأمن القومي إنه يرغب في أن يوجه أي عمل عسكري أميركي ضد إيران ضربة سريعة وحاسمة للنظام، وألا يتسبب في إشعال حرب مستدامة تمتد لأسابيع أو أشهر.

وفي سياق متصل، قال ترامب في مقابلة مع "رويترز"، إن حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وأعلن ترامب، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أنه تم إبلاغه بـ"توقف قتل المحتجين في إيران".

وفي تصريح للصحفيين، قال ترامب: "قيل لي إن قتل المحتجين في إيران توقف، وأن الإعدامات لن تحصل". وشدد قائلا: "نأمل أن تكون المعلومات بشأن توقف القتل في إيران صحيحة".

وحذر من أنه "إذا لم يتوقف قتل المتظاهرين في إيران فسنكون غاضبين جدا".

وكان عراقجي وجّه رسالة للرئيس ترامب، محذرا إياه من "ارتكاب الأخطاء نفسها"، وذلك في ظل المخاوف من احتمال شن واشنطن ضربات عسكرية ضد طهران.

وصرّح عراقجي لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، الأربعاء قائلا: "رسالتي إلى ترامب ألا يكرر الأخطاء نفسها التي ارتكبها في يونيو الماضي"، في إشارة إلى ضربات أميركية على 3 مواقع نووية إيرانية، في اليوم الأخير من حرب بدأتها إسرائيل على إيران.

وأضاف عراقجي: "في يونيو الماضي نعم دمرت المرافق، لكن لا يمكن قصف العزيمة والتكنولوجيا".

وأكد الوزير الإيراني أن بلاده: "لا تتوقع الكثير من الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "الدبلوماسية تبقى أفضل من الحرب".