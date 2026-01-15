في مقابلة حصرية مع "رويترز" في المكتب البيضاوي، قال ترامب إن هناك احتمالا لانهيار الحكومة الإيرانية.

وهدد ترامب مرارا بالتدخل لدعم المتظاهرين في إيران، حيث أفادت تقارير بمقتل المئات في حملة لقمع الاحتجاجات.

وقال ترامب عن نجل شاه إيران السابق: "يبدو لطيفا للغاية، لكنني لا أعرف كيف سيتصرف داخل بلاده... لم نصل إلى تلك المرحلة بعد".

وأضاف: "لا أعلم إن ⁠كان شعبه سيقبل قيادته أم لا، ولكن إن قبلوا، فسيكون ذلك مقبولا بالنسبة لي".

وشكك ترامب في قدرة بهلوي على قيادة إيران بعد أن قال الأسبوع الماضي إنه لا ينوي لقاءه.

والسبت، نشر بهلوي، مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يدعو فيه الشعب الإيراني، إلى إضراب عام، وشدد على أن هدف الاحتجاجات يجب أن يكون السيطرة على الشوارع والمنشآت ذات الأهمية الاستراتيجية.