وكانت إيران قد مددت في وقت مبكر من، الخميس، أمر إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات التجارية دون تقديم تفسير، وذلك مع استمرار التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة على خلفية تعامل طهران مع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وتأتي هذه التطورات في ظل مخاوف من احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربات عسكرية لإيران، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها الأخيرة منذ أواخر العام الماضي.

وكانت تقارير صحفية غربية قد كشفت في وقت سابق أن الاستعدادات التي تجريها الولايات المتحدة لشن ضربة عسكرية ضد إيران لم تتوقف.

ووفق شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، فإن وزارة الدفاع الأميركية تعد خيارات لشن عمل عسكري على إيران.

وأوضح تقرير الشبكة أن "الاستعدادات لتدخل أميركي محتمل جارية هذا الأسبوع".