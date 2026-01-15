فعلى وقع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب برغبته الاستيلاء على غرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي تحت سيادة الدنمارك، استقبل نائبه جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو كلا من وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن ووزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت في البيت الأبيض.

عقب الاجتماع، قال لوك إن الخلاف مع واشنطن بهذا الشأن "جوهري"، فيما قلل ترامب من شأن الخلاف بقوله لاحقا للصحفيين في المكتب البيضاوي إن "العلاقة جيّدة جدّا مع الدنمارك... أظنّ أننا سنتوصل إلى شيء ما".

على مدخل متجر كبير في مدنية نوك عاصمة غرينلاند، عبّرت المدرّسة فيرا ستيسدن (51 عاما) عن قلقها مما يجري، وقالت "إنه أمر مثير للذعر، هذا أمر خطير".

وأضافت لمراسل وكالة فرانس برس: "آمل أن نتمكن في المستقبل من الاستمرار في العيش كما كنا حتى الآن، بسلام ومن دون اضطراب".

وقبل اللقاء في البيت الأبيض، رُفعت الأعلام الغرينلاندية أمام المتاجر ومن نوافذ البيوت وعلى السيارات والحافلات.

ونشرت صفحة بلدية المدينة على فيسبوك صورا للعلم مرفقة بتعليق: "القلق والخوف ليسا ضعفا، إنها مشاعر إنسانية".

وإزاء التصريحات المقلقة للرئيس الأميركي، يسعى المسؤولون في غرينلاند لتهدئة روع سكانها البالغ عددهم 57 ألف نسمة.

ويقول فريديريك هنينغسن، وهو عامل صيانة (64 عاما): "لم يصلوا إلى اتفاق، لكن عليّ أن أتمسك بالأمل، لأني أريد أن أعيش بسلام".

في مقهى في العاصمة لوك، تابعت إيفانا لارسن، وهي سكرتيرة (43 عاما)، المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية الدنمارك وغرينلاند بعد لقائهما المسؤولين الأميركيين، ولم تتمالك دموعها.

وتقول لمراسلي وكالة فرانس برس: "أنا أهدأ الآن، أشعر بشيء من الأمان"، بعدما كان عدد من سكان غرينلاند متخوفين من إهانة على غرار ما تعرّض له الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض العام الماضي.

وتضيف: "في الآونة الأخيرة كنا نشعر بالقلق الشديد من النبرة الحادة والعدوانية لدونالد ترامب عن غرينلاند".

يعرض متجر في نوك قمصانا كُتب عليها "غرينلاند ليست للبيع"، لكن الكمية سرعان ما أوشكت على النفاد في ظلّ مشاعر الغرينلانديين في هذه الظروف.