وقالت السلطة القضائية إن سلطاني، المحتجز ‍حاليا ⁠في سجن كرج المركزي، ‍متهم "بالتآمر ضد الأمن الداخلي للبلاد، ‌وممارسة أنشطة دعائية ‍ضد النظام"، لكن عقوبة الإعدام لا ‌تنطبق على مثل هذه التهم إذا ما أكدتها المحكمة.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف من احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربات عسكرية لإيران، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها الأخيرة منذ أواخر العام الماضي.

وكشفت وسائل إعلام أميركية، الخميس، أن الولايات المتحدة وجهت بتحريك حاملة الطائرات أبراهام لينكولن من بحر الصين الجنوبي إلى الشرق الأوسط.

وأوضحت أن وصول حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط سيستغرق نحو أسبوع.

ووجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، محذرا إياه من "ارتكاب الأخطاء نفسها"، التي ارتكبها في يونيو الماضي"، في إشارة إلى ضربات أميركية على 3 مواقع نووية إيرانية، في اليوم الأخير من حرب بدأتها إسرائيل على إيران.

وأضاف عراقجي: "في يونيو الماضي نعم دمرت المرافق، لكن لا يمكن قصف العزيمة والتكنولوجيا".