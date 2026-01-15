وأضافت: "التقديرات تفيد بأن طهران قد لا ترد بشكل مباشر على الضربة الأميركية مع احتمال تنفيذ رد غير مباشر عبر الحوثيين أو حزب الله".

ولفتت الهيئة إلى أن المنظومة الأمنية في إسرائيل ترفع الجاهزية إلى أعلى مستوياتها وسط احتمال شن ضربة أميركية على إيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفريقه للأمن القومي إنه يرغب في أن يوجه أي عمل عسكري أميركي ضد إيران ضربة سريعة وحاسمة للنظام، وألا يتسبب في إشعال حرب مستدامة تمتد لأسابيع أو أشهر.

وجاء ذلك وفقا لما نقلته محطة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي، وشخصين مطلعين على المناقشات، وشخص مقرب من البيت الأبيض.

وذكر أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات أنه: "إذا أقدم (ترامب) على فعل شيء ما، فإنه يريده أن يكون حاسما".

ومع ذلك، لم يتمكن مستشارو ترامب حتى الآن من تقديم ضمانات له بأن النظام سينهار بسرعة بعد ضربة عسكرية أميركية، بحسب ما أفاد المسؤول الأميركي والشخصان المطلعان.

كما يسود القلق من أن الولايات المتحدة قد لا تمتلك كافة التعزيزات اللازمة في المنطقة للحماية من رد فعل إيراني قوي يتوقعه مسؤولو الإدارة، بحسب التقرير.