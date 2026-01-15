وقال ماكرون على منصة التواصل الاجتماعي إكس صباح الخميس إن طليعة القوات الفرنسية في طريقها، وأن مزيدا من القوات سيتبعها لاحقا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها سترسل عناصر عسكرية، واصفة هذه الخطوة بأنها "استطلاعية" لاستكشاف إمكانات المساهمة العسكرية لدعم أمن الدنمارك في المنطقة.

وأضاف ماكرون أن فرنسا ستشارك في "تدريبات مشتركة" تنظمها الدنمارك تحت اسم "عملية الصمود القطبي"، وأكدت السويد والنرويج مشاركتهما أيضا.

وتعد غرينلاند إقليما يتمتع بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي، وهي جزء من الدنمارك العضو في حلف الناتو.

وكان ترامب كتب، الأربعاء، على منصته تروث سوشيال أن غرينلاند يجب أن تكون "في أيدي الولايات المتحدة"، مضيفا: "أي شيء أقل من ذلك غير مقبول".

وتطرق ماكرون إلى تهديد الولايات المتحدة في إحاطة حكومية يوم الأربعاء، مؤكدا أن أي تحد لسيادة حليف أوروبي ستكون لها عواقب غير مسبوقة، وأن فرنسا تتابع الوضع عن كثب وستتصرف بتضامن كامل مع الدنمارك.