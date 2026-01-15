وأظهرت صورة من موقع "فلايت رادار" الذي يتتبع حركة الطيران عالميا، خلو المجال الجوي الإيراني من حركة الطيران.

وتأتي هذه التطورات في ظل مخاوف من احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربات عسكرية لإيران، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها الأخيرة منذ أواخر العام الماضي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في مقابلة مع "رويترز"، إن حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وكشفت وسائل إعلام أميركية، الخميس، أن الولايات المتحدة وجهت بتحريك حاملة الطائرات أبراهام لينكولن من بحر الصين الجنوبي إلى الشرق الأوسط.

وأوضحت أن وصول حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط سيستغرق نحو أسبوع.

وكانت تقارير صحفية غربية قد كشفت في وقت سابق أن الاستعدادات التي تجريها الولايات المتحدة لشن ضربة عسكرية ضد إيران لم تتوقف.

ووفق شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، فإن وزارة الدفاع الأميركية تعد خيارات لشن عمل عسكري على إيران.

وأوضح تقرير "إن بي سي" أن "الاستعدادات لتدخل أميركي محتمل جارية هذا الأسبوع".

وذكرت الشبكة، نقلا عن مسؤولين أميركيين ومصدر مطلع على المناقشات، أن ترامب أوضح لفريق الأمن القومي "أهدافه" من أي عمل عسكري أميركي في إيران.

وأفادت المصادر أن البنتاغون "وضع خيارات مخصصة لتحقيق أهدافه العسكرية" في حال شن ضربات، ومن المقرر عرض هذه الخيارات على ترامب.

وردا على سؤال حول توجيهات ترامب لمساعديه بشأن أهدافه في إيران، قال مسؤول في البيت الأبيض: "جميع الخيارات متاحة للرئيس لمعالجة الوضع في إيران".