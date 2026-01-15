وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع في سبتمبر أمرا تنفيذيا يجيز استخدام اسم "وزارة الحرب" كلقب ثانوي للبنتاغون.

وقال ترامب حينها إن هذه الخطوة تهدف إلى إيصال رسالة إلى العالم بأن الولايات المتحدة "قوة لا يستهان بها"، كما انتقد اسم وزارة الدفاع، واصفا إياه بأنه "خاضع لثقافة الاستيقاظ".

وجاء الأمر التنفيذي في وقت بدأ فيه الجيش الأميركي حملة ضربات جوية دامية استهدفت قوارب يشتبه في نقلها مخدرات في أميركا الجنوبية.

ومنذ ذلك الحين، شهدت الساحة الدولية عملية عسكرية وصفت بالمذهلة أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كما لوحت إدارة ترامب باتخاذ إجراءات عسكرية في مناطق تمتد من إيران إلى غرينلاند.

ويتعين على الكونغرس الموافقة رسميا على أي تغيير دائم لاسم الوزارة، إلا أنه لم يبد اهتماما جديا بذلك حتى الآن.

ومع ذلك، تبنى وزير الدفاع بيت هيغسيث عملية إعادة التسمية، وبدأ فورا باستخدامها على عدد من اللافتات عقب صدور أمر ترامب.

وأمر هيغسيث الموظفين بإزالة الحروف الذهبية الكبيرة التي كانت تكتب "وزير الدفاع" خارج مكتبه، واستبدل اللافتة على باب مكتبه لتصبح "وزير الحرب".