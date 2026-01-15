وأوضح عراقجي، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أنه: "لا توجد خطة لتنفيذ أحكام إعدام شنقا. الإعدام شنقا أمر مرفوض تماما".

وأشار الوزير إلى أن "التظاهرات السلمية المستمرة في إيران شهدت عشرة أيام من الاحتجاجات على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، قبل أن تعقبها ثلاثة أيام من العنف الذي دبرته إسرائيل"، مشددا على أن "الهدوء قد عاد".

وأضاف: "أستطيع أن أقول لكم، أنا واثق من أنه ليست هناك مخططات لتنفيذ إعدامات شنقا".

وكان مسؤول إيراني قد أفاد في وقت سابق بأن أكثر من ألفي شخص لقوا حتفهم في الاحتجاجات، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، بينما أفادت منظمة حقوقية بأن عدد القتلى تجاوز 2600.

يأتي هذا بينما قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية عبد الرحيم موسوي، الأربعاء، إن إيران "لم تشهد قط هذا الحجم من الدمار"، وألقى بمسؤولية ذلك على الأعداء الأجانب.

وعلّقت السلطات في إيران إعدام رجل أوقف خلال الاحتجاجات، وفق ما أفادت مجموعة حقوقية نبهت بدورها من أن حياته ما زالت في خطر.

وقالت منظمة "هينغاو" التي تتخذ في النرويج مقرا نقلا عن أقارب للموقوف، إن عملية إعدام عرفان سلطاني (26 عاما) كانت مقررة الأربعاء لكنها أجّلت، مضيفة أنه ما زالت هناك "مخاوف جدية" على حياته.

جدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال الأربعاء إنه أُبلغ بأن "الإعدامات" توقفت في إيران، في ظل تقارير حقوقية تفيد بقمع عنيف تمارسه السلطات في حق المشاركين في الاحتجاجات المناوئة للحكومة.