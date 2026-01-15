ووفقا للمصادر، فقد أمرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بتحريك حاملة الطائرات أبراهام لينكولن من بحر الصين الجنوبي إلى الشرق الأوسط.

وأوضحت أن وصول حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط سيستغرق نحو أسبوع.

وكانت تقارير صحفية غربية قد كشفت في وقت سابق أن الاستعدادات التي تجريها الولايات المتحدة لشن ضربة عسكرية ضد إيران لم تتوقف.

ووفق شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، فإن وزارة الدفاع الأميركية تعد خيارات لشن عمل عسكري على إيران.

وأوضح تقرير "إن بي سي" أن "الاستعدادات لتدخل أميركي محتمل جارية هذا الأسبوع"، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي هدأت المخاوف قليلا من احتمال شن هجوم عسكري، وإن لم تنهها.

وذكرت الشبكة، نقلا عن مسؤولين أميركيين ومصدر مطلع على المناقشات، أن ترامب أوضح لفريق الأمن القومي "أهدافه" من أي عمل عسكري أميركي في إيران.

وأفادت المصادر أن البنتاغون "وضع خيارات مخصصة لتحقيق أهدافه العسكرية" في حال شن ضربات، ومن المقرر عرض هذه الخيارات على ترامب.

وردا على سؤال حول توجيهات ترامب لمساعديه بشأن أهدافه في إيران، قال مسؤول في البيت الأبيض: "جميع الخيارات متاحة للرئيس لمعالجة الوضع في إيران".

ووفقا لمسؤول ثان في البيت الأبيض، تم إطلاع ترامب، الثلاثاء، على عدد المتظاهرين الذين قتلوا خلال اجتماع حول إيران برئاسة نائبه جي دي فانس، وطلب مزيدا من المعلومات حول هذا الموضوع.