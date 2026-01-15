وأعلنت بلديات ديمونا، وبئر السبع، وجان يافني، مساء الأربعاء، فتح مراكز إيواء عامة، على الرغم من عدم تلقي أي توجيه رسمي من قيادة الجبهة الداخلية.

وبعد إعلان هذه البلديات، انضمت مدينة أوفاكيم إلى هذه الخطوة، معلنة فتح مراكز إيواء أيضا، وفق ما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفيرين: "أصدر رئيس الأركان تعليمات بتعزيز الجاهزية الدفاعية في جميع التشكيلات، ولا يوجد تغيير في السياسة الدفاعية في هذه المرحلة".

وقبل ذلك، ذكر ديفيرين أنه "على دراية تامة بالمنشورات التي صدرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ويود أن يوضح أن الجيش الإسرائيلي يراقب التطورات عن كثب، وقد أجرى رئيس الأركان في الأيام الأخيرة تقييمات مستمرة للوضع. نحن نخضع لمراقبة دقيقة، ومستعدون لأي تطور".

وأضاف: "أصدر رئيس الأركان تعليماته بتعزيز الجاهزية الدفاعية في جميع التشكيلات، وأكرر طلبي: اعتمدوا فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، وامتنعوا عن نشر الشائعات التي قد تثير قلق الرأي العام".

وتابع المتحدث قائلا: "في هذه المرحلة، لا يوجد أي تغيير في السياسة الدفاعية. الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد، وسيواصل العمل بمسؤولية لحماية أمن مواطني دولة إسرائيل. سأوافيكم بأي مستجدات في حال طرأت أي تغييرات".