وقال نجل مادورو، نيكولاس مادورو غيرا، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الرسمية الفنزويلية (أيه في إن) إن: "الرسالة التي تلقيناها (من الرئيس المعتقل مادورو) تقول: ثقوا في ديلسي وفريقها، وثقوا بنا".

ووصف غيرا الرئيس المعتقل مادورو وزوجته سيليا فلوريس بأنهما متماسكان جدا وقويان، ويتمتعان بضمير حي وثقة بالله والشعب الفنزويلي.

وكانت قوات خاصة أميركية قد اعتقلت مادورو وفلوريس في كاراكاس في 3 يناير ونقلتهما إلى نيويورك، وهناك، من المقرر أن يمثلا للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

وعقب ذلك أدت رودريغيز، التي كانت سابقا نائبة الرئيس في ظل حكم مادورو، اليمين كرئيسة مؤقتة للدولة.

وأدانت رودريغيز بشدة العملية الأميركية واستمرت في الإشارة إلى أن مادورو باعتباره الرئيس الشرعي لفنزويلا، وعرضت أيضا على الولايات المتحدة إجراء محادثات حول تعاون محتمل.

وأفرجت رودريغيز عن عدد من السجناء السياسيين في الأيام الأخيرة، وترغب في الاستمرار بذلك.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال الأربعاء إنه أجرى"محادثة عظيمة" خلال أول مكالمة معروفة مع رئيسة فنزويلا المؤقتة رودريغيز.



