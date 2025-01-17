وقال ترامب للصحفيين: "قيل لي إن قتل المحتجين في إيران توقف، وأن الإعدامات لن تحصل"، رغم استمرار التوتر بين طهران وواشنطن.

وتقلل هذه التصريحات من المخاوف بشأن احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وسبق أن هدد ترامب مرارا، ومسؤولون آخرون في إدارته، بشن مثل هذه الضربات، إذا "قتلت إيران المحتجين".

وحسبما أفادت منظمة "إيران لحقوق الإنسان"، قتل ما لا يقل عن 3400 متظاهر في إيران منذ اندلاع الاحتجاجات في نهاية ديسمبر الماضي.

وقالت المنظمة ومقرها أوسلو، إن حصيلة القتلى الفعلية قد تكون أعلى بكثير.

ووفقا للمنظمة، اعتقل أكثر من 10 آلاف شخص خلال الاحتجاجات.

كما أعربت المنظمة عن قلقها إزاء إجراءات السلطات الإيرانية، وحذرت من "عمليات إعدام جماعية" للمتظاهرين المعتقلين.

وأشارت منظمة إيران لحقوق الإنسان أيضا إلى تقارير وسائل الإعلام الرسمية، التي أفادت بمقتل ما لا يقل عن 121 من عناصر الشرطة وقوات الأمن خلال الاضطرابات.

ولا يمكن التحقق من هذه الحصيلة بشكل مستقل، بسبب القيود التي تفرضها طهران على الوصول للمعلومات، فضلا عن انقطاع الإنترنت منذ أيام.