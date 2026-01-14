ونقل التلفزيون الإيراني عن قائد الحرس الثوري محمد باكبور قوله إن "الجرائم الوحشية التي ارتكبها المرتزقة لن تُنسى أبدا، وسيجري الرد عليها في الوقت المناسب"، متهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عما وصفه بـ"قتل شباب إيران" وتهديد أمن البلاد.

وأضاف أن الحرس الثوري "على أهبة الاستعداد للرد بحزم على أخطاء حسابات العدو ومرتزقته الداخليين والمأجورين"، مشددا على أن "وحدة الشعب الإيراني ستُفشل المخططات الوهمية لحكام البيت الأبيض وتل أبيب ضد إيران"، بحسب تعبيره.

وكانت الولايات المتحدة بدأت الأربعاء، إجلاء عدد غير محدد من الأفراد غير الأساسيين من قاعدة العديد الجوية في قطر، في خطوة تعكس تصاعد التوترات مع إيران، بالتزامن مع دراسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خيارات عسكرية محتملة على خلفية الاحتجاجات داخل إيران.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن مسؤولين عسكريين أميركيين أن وزارة الدفاع (البنتاغون) شرعت في نقل بعض أفرادها من القاعدة "بسبب ارتفاع مستوى التوتر بين الولايات المتحدة وإيران نتيجة حملة الحكومة الإيرانية ضد المتظاهرين".

من جانبها، أكدت قطر في بيان رسمي أن "مثل هذه الإجراءات يتم اتخاذها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة".

وتأتي هذه الخطوة بعد منشور للرئيس الأميركي على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه للمتظاهرين الإيرانيين إن "المساعدة في الطريق"، في إشارة فسّرها مراقبون على أنها رسالة دعم واحتمال تدخل أميركي قريب.

وبحسب مسؤولين في البنتاغون، فإن الخيارات المطروحة أمام ترامب تشمل توجيه ضربات عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني أو مواقع الصواريخ الباليستية، إضافة إلى بدائل أخرى "أكثر ترجيحا" مثل شن هجوم إلكتروني أو استهداف أجهزة الأمن الداخلية الإيرانية التي "تستخدم القوة المميتة ضد المحتجين".