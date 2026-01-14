جاء ذلك بعد تهديدات ​الرئيس ‍الأميركي دونالد ترامب بالتدخل لدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة ‍في ⁠إيران.

ونقلت وسائل الإعلام ‍الرسمية عن موسوي قوله "نحن في ذروة جاهزيتنا".

وأضاف أنه ‍تم إصلاح ‍الأضرار الناجمة عن الحرب وأن ‌إنتاج القوات الجوفضائية للحرس الثوري في مختلف المجالات أعلى مما كان عليه قبل يونيو 2025.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مسؤول ​إيراني كبير لرويترز إن طهران حذرت ‌دول المنطقة من أنها ستقصف ⁠القواعد العسكرية الأميركية في تلك ‌الدول ​في حال تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة.

وأوضح أنه ‌تم تعليق الاتصالات ⁠المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني ‌عباس ​عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.

وأضاف المسؤول ‍أن التهديدات الأميركية تقوض الجهود الدبلوماسية، ‌وأن ‍أي ‍اجتماعات محتملة بين المسؤولين ‌لإيجاد حل دبلوماسي للخلاف النووي المستمر منذ عقود قد ألغيت.

وتوعد الرئيس الأميركي، مساء الثلاثاء، باتخاذ "إجراء قوي للغاية" ضد إيران إذا أقدمت على إعدام موقوفين، ردا على سؤال صحافي في شبكة "سي بي إس".

كما حث ترامب الإيرانيين على مواصلة الاحتجاجات، واعدا بأن "المساعدة في الطريق".