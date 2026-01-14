وذكر ⁠المسؤول لرويترز: "طهران ‍أبلغت دول المنطقة، من السعودية والإمارات إلى ‌تركيا، أن ‍القواعد ‍الأميركية في تلك الدول ستتعرض للهجوم إذا ‌استهدفت الولايات المتحدة إيران.. وطلبت من هذه الدول منع واشنطن من مهاجمة إيران".

وأوضح أنه ‌تم تعليق الاتصالات ⁠المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني ‌عباس ​عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.

وأضاف المسؤول ‍أن التهديدات الأميركية تقوض الجهود الدبلوماسية، ‌وأن ‍أي ‍اجتماعات محتملة بين المسؤولين ‌لإيجاد حل دبلوماسي للخلاف النووي المستمر منذ عقود قد ألغيت.

وتوعد الرئيس الأميركي، مساء الثلاثاء، باتخاذ "إجراء قوي للغاية" ضد إيران إذا أقدمت على إعدام موقوفين، ردا على سؤال صحافي في شبكة "سي بي إس".

كما حث ترامب الإيرانيين على مواصلة الاحتجاجات، واعدا بأن "المساعدة في الطريق".

وتعهد رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي بإجراء محاكمات "سريعة" للمشتبه بهم الموقوفين في إطار التظاهرات التي تصفها السلطات بـ"أعمال شغب"، على ما أورد التلفزيون الرسمي الأربعاء.

واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج العنف في البلاد، وألقوا بالمسؤولية عن سقوط القتلى ‌على "عناصر إرهابية" تتلقى توجيهات خارجية للتحريض.