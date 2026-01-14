فبعد الاعتقالات والترحيل والسفر الطوعي الذي أدى إلى مغادرة 2.5 مليون مهاجر من الولايات المتحدة بحسب وزارة الأمن الداخلي، جاء الدور على الحاصلين على الجنسية الأميركية.

فبحسب الوثائق التي حصلت عليها نيويورك تايمز من مكاتب دائرة خدمات المواطنة والهجرة (USCIS)، سيتم العمل على سحب الجنسية من بعض الأميركيين المجنسين.

وتطلب هذه الإرشادات من المكاتب الميدانية تزويد مكتب التقاضي في شؤون الهجرة بما بين 100 و200 قضية سحب جنسية شهريا خلال السنة المالية 2026.

وقد وصف خبراء الخطوة بأنها تصعيدا ضخم مقارنة بالأعوام الماضية، فمنذ 2017 وحتى الآن، تم رفع نحو 120 قضية فقط، بحسب وزارة العدل.

فحسب القانون الفيدرالي، سحب التجنيس لا يكون إلا في حالات محدودة، أبرزها الاحتيال عند التقدم بطلب الجنسية أو تقديم وثائق أو بيانات مزورة أو كاذبة.