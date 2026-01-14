وفي الأيام الأخيرة، أثار ترامب مخاوف إضافية لدى السلطات في الدنمارك وغرينلاند، بإعلانه الأحد أنه سيستولي على الجزيرة القطبية الشاسعة "بطريقة أو بأخرى".

وقال النائب راندي فاين إن تشريعه الجديد سيسمح لترامب "باتخاذ أي خطوة ضرورية لضم غرينلاند أو الاستحواذ عليها".

وسيتطلب الأمر أيضا من إدارة ترامب إرسال تقرير إلى الكونغرس يتضمن تفاصيل تغييرات في القانون الفيدرالي من شأنها أن تسمح للجزيرة القطبية الشمالية بأن تصبح ولاية أميركية.

وأوضح فاين في بيان: "غرينلاند ليست موقعا بعيدا يمكننا تجاهله، إنها من الأصول الحيوية للأمن القومي".

وأصرّ ترامب على أن غرينلاند، الغنية بالمعادن الأرضية النادرة، يجب أن تصبح تحت السيطرة الأميركية بحجة أن الإقليم مهم للأمن القومي.

ووفق ترامب فإن روسيا أو الصين ستأخذان غرينلاند إذا لم تفعل الولايات المتحدة ذلك.

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي قد كشف أن نائبا ديمقراطيا قدم مشروع قانون لكبح طموحات الرئيس ترامب في جزيرة غرينلاند.

وذكر موقع أكسيوس أن "أحد الديمقراطيين في مجلس النواب يُقدّم مشروع قانون من شأنه منع الرئيس ترامب من تنفيذ تهديداته بشراء غرينلاند أو الاستيلاء عليها بالقوة".

وبحسب "أكسيوس"، فالنائب الديمقراطي المعني هو جيمي غوميز (ديمقراطي من كاليفورنيا) وقدم مشروع قانون "حماية سيادة غرينلاند"، وهو مشروع قانون من 3 صفحات يهدف إلى منع استخدام الأموال الفيدرالية لتمويل طموحات ترامب في غرينلاند.

ويحظر مشروع القانون استخدام الأموال لتسهيل "غزو غرينلاند أو ضمّها أو شرائها أو أي شكل آخر من أشكال الاستحواذ عليها" من قِبل الحكومة الأميركية.

كما يمنع مشروع القانون تمويل زيادة عدد القوات الأميركية في الجزيرة أو حملات التأثير الشعبي التي تهدف إلى حشد تأييد الشعب الغرينلاندي لسيطرة أميركية عليها.

وصرّح رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، للصحفيين يوم الثلاثاء بأنه على الرغم من "الضغوط الهائلة"، ستبقى الجزيرة جزءا من الدنمارك، وستواصل التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون.

وأفاد نيلسن في كوبنهاغن، برفقة رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن بأنه: "لا تريد غرينلاند أن تكون تحت سيطرة الولايات المتحدة. لا تريد غرينلاند أن تكون تابعة لها. الوضع خطير للغاية".

وسيلتقي وزيرا خارجية الدنمارك وغرينلاند بوفد من البيت الأبيض برئاسة نائب الرئيس جيه دي فانس، في محاولة لتجنب نزاع يُهدد بحرمان الدنمارك من جزيرة تُشكل 98 بالمئة من أراضي المملكة.