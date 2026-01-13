وقال غراهام في منشور على منصة "إكس"، الثلاثاء، إن "موجة ضخمة من الهجمات العسكرية والإلكترونية والنفسية هي جوهر عبارة المساعدة قادمة".

وأوضح السيناتور المقرب من ترامب: "ستكون الضربة القاضية لآية الله مزيجا من الشجاعة الوطنية المذهلة للمتظاهرين، والعمل الحاسم من قبل الرئيس ترامب. يخرج المتظاهرون إلى الشوارع عُزّلا، مخاطرين بحياتهم لأنهم يؤمنون بأن الرئيس ترامب يدعمهم".

وتابع غراهام: "ستكون نقطة التحول في هذه الرحلة الطويلة هي عزيمة الرئيس ترامب. لن تكون هناك قوات برية، بل سيطلق العنان لقوة هائلة كما وعد، على النظام الذي داس كل الخطوط الحمراء. موجة ضخمة من الهجمات العسكرية والإلكترونية والنفسية هي جوهر عبارة المساعدة قادمة".

وأضاف: "ما الذي أبحث عنه؟ تدمير البنية التحتية التي تسمح بمجازر الشعب الإيراني، وإطاحة القادة المسؤولين عن القتل. سينتهي كابوس الشعب الإيراني الطويل قريبا. أنا فخور جدا بالرئيس ترامب".

وجاء تعليق غراهام بعدما وجه الرئيس الأميركي رسالة للمحتجين الإيرانيين، الثلاثاء، قائلا إن "المساعدة في طريقها إليكم"، من دون أن يفسر ما يقصده.

وقال ترامب على منصة "تروث سوشال": "أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاج وسيطروا على مؤسساتكم".

وأعلن الرئيس الأميركي إلغاء جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين "لحين توقف قتل المحتجين".

وفي وقت لاحق، أثار ترامب المزيد من الغموض عن "المساعدة الآتية"، عندما قال للصحفيين: "ستكتشفون ذلك بأنفسكم".

وسبق أن هدد الرئيس الجمهوري أكثر من مرة بتوجيه ضربات عنيفة لإيران، إذا "قتلت المتظاهرين" خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أيام في أنحاء البلاد.