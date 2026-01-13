كما تثير الخطوة الإيرانية مخاوف من أن طهران تستغل ذلك لإخفاء حملتها ضد المحتجين، بعد أن أحكمت قبضتها على تدفق المعلومات إلى خارج البلاد، وفق تقرير لصحيفة "إيكونومست" البريطانية.

واعتاد الإيرانيون على فقدان الاتصال بالهاتف والإنترنت في أوقات الاضطرابات، إذ سبق لطهران أن قطعت الإنترنت خلال احتجاجات عامي 2019 و2022، لكن الانقطاع الحالي المستمر منذ الخميس الماضي يعد الأكبر في تاريخ البلاد.

عرقلة الإنترنت و"ستارلينك"

وتعرف إحدى طرق قطع الاتصال مع العالم الخارجي بـ"التلاعب ببروتوكول بوابة الحدود"، وهو الذي يحدد كيفية اتصال الشبكة العالمية بالإنترنت داخل البلاد.

كما أن فحص حزم البيانات الفردية التي تتنقل عبر الشبكات واحد من طرق الحجب، وتعمل هذه الطريقة على حجب البيانات المرتبطة بالشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن)، التي يستعملها الإيرانيون للوصول إلى المواقع المحظورة.

في المقابل، تدير السلطات الإيرانية إنترنت محليا وشبكة داخلية تخضع لسيطرتها، تمكنها من الإبقاء على بعض الخدمات كالمواقع الحكومية.

ولجأ بعض المواطنين إلى الإنترنت الفضائي الذي توفره محطات "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، لكن يبدو أن طهران استطاعت فك شيفرة إنترنت ماسك وأعاقت الوصول إليه، رغم أن بعض الأشخاص ما زالوا يستخدمونه داخل إيران.

ومن الناحية النظرية، يصعب التشويش على محطات "ستارلينك" لأنها تعتمد على الأقمار الاصطناعية في مدار الأرض، لكن السلطات الإيرانية نصبت في المناطق الحضرية أجهزة تشويش عالية القدرة في نقاط مرتفعة.

ويعتبر تشويش إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) إحدى الطرق الأخرى لعرقلة عمل إنترنت "ستارلينك"، بحسب توم ويتنغتون الخبير في الحرب الإلكترونية.

ويعد هذا الأمر سهلا على النطاق الوطني، ويعمل التشويش على منع محطات "ستارلينك" من معرفة موقعها، مما يعيق قدرتها على تحديد مكان الأقمار الاصطناعية في السماء.

كما أن "سبيس إكس" تفرض "سياجا جغرافيا" على المحطات يمنع استخدامها في أماكن معينة، وبالتالي فإن تزوير إشارة "جي بي إس" يمكن أن يربكها.

هجوم سيبراني

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، إنه سيتحدث مع ماسك لإطلاق شبكة "ستارلينك" في إيران، من أجل استعادة خدمات الإنترنت.

وطرحت فكرة تنفيذ عملية هجومية سيبرانية ضد إيران من أجل فك الحجب، لكن أشخاصا مطلعين أكدوا أن ذلك صعب لأن طهران تسيطر على شركات الاتصالات.

وأشارت الصحيفة إلى أن إغراق إيران بمحطات "ستارلينك" أو نشرها على الحدود، كما فعل ماسك مع أوكرانيا في الأيام الأولى من حربها مع روسيا، يمكن أن يعيد ربط الإيرانيين بالعالم الخارجي.