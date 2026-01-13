اشتعلت شرارة الاحتجاجات انطلاقا من أسواق طهران (البازار) إثر انهيار جديد في سعر العملة المحلية، رافقته موجة تضخم وغلاء فاحش، وامتدت التظاهرات من البازار إلى الجامعات في طهران، لتشمل أكثر من 285 موقعا في 92 مدينة و27 محافظة إيرانية، من أصل 31 محافظة.

وهذا يعني أن معظم مكونات الشعب الإيراني تشارك في الاحتجاجات وإن بأعداد مختلفة، حيث تراوحت بين مئات وعدة آلاف بحسب اليوم والموقع.

ولا توجد أرقام رسمية دقيقة لأعداد المتظاهرين على مستوى البلاد، إلا أن منظمات رصد حقوقية تشير إلى أن الاحتجاجات سُجّلت في عشرات المدن عبر معظم المحافظات.

السكان في إيران والتركيبة العرقية

تشكل الأقليات والإثنيات العرقية من غير الفرس أكثر من نصف السكان البالغ عددهم زهاء 92 مليون نسمة.

وتقطن الأقليات التي يزيد عددها على 45 مليون نسمة في المحافظات والأقاليم الحدودية التي تعاني من مظالم اقتصادية أكثر حدة من تلك التي يواجهها العمق الفارسي، رغم أن المكون الأساسي في الاحتجاجات الأخيرة هم التجار في العاصمة طهران.

ووفقا للإحصائيات الحكومية وشبه الرسمية، فإن نسبة الفرس تشكل ما بين 48 و51% من السكان، رغم أن هناك إحصائيات أخرى، غالبيتها فارسية، تشير إلى أن نسبتهم تتجاوز 60%.

وأكبر المجموعات العرقية والإثنية في إيران هي المكون الأذري (أذربيجاني)، حيث تقدر نسبتهم بحوالي 24% من إجمالي السكان، وهم يتحدثون اللغة التركية أو إحدى مشتقاتها.

أما ثاني أكبر العرقيات فهم الأكراد، حيث يبلغ عددهم بين 7 و10 ملايين نسمة، أو ما نسبته 7%، ولغتهم الأولى هي الكردية، ويمكن أن يصل عددهم إلى 11 مليون نسمة في حال إضافة اللور، وهم من الكرد الفيليين، إلى إجمال السكان الأكراد، حيث يصل نسبتهم إلى 2%.

وتشير التقديرات الرسمية الإيرانية إلى أن عدد العرب في إيران يقدر بنحو 3 ملايين نسمة، في حين تشير دراسات أخرى إلى أن عدد العرب يتجاوز 5 ملايين نسمة، وهم يتحدثون اللغة العربية، وتقدر نسبتهم بحوالي 3%.

كذلك يقدر عدد السكان البلوش في إيران، الذي يقطنون في جنوب شرقي البلاد، بحوالي 3 ملايين نسمة، وهو عدد مماثل للتركمان أيضا، الذين يعيشون في مناطق في شمال البلاد، ونسبتهم تقدر بحوالي 2%.