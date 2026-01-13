ودانت المحكمة جينتشاو وي (25 عاما)، بتسريب أسرار عسكرية أميركية لضابط استخبارات صيني مقابل مكاسب مالية شخصية، أثناء خدمته الفعلية في البحرية.

وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي جون آيزنبرغ في بيان، إن المدان "خان الثقة التي منحت له عند انضمامه إلى البحرية، وعرض أمن الولايات المتحدة وأفراد قواتها للخطر".

وألقي القبض على الشاب عام 2023 أثناء عمله فنيا ميكانيكيا على متن سفينة الهجوم البرمائي "يو إس إس إسيكس"، في قاعدة بحرية بولاية كاليفورنيا، وكان يحمل تصريحا أمنيا يتيح له الوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بأنظمة تسليح السفينة والدفع وتحلية المياه.

وقال الادعاء إن ضابط استخبارات صينيا جنده عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي أغسطس الماضي، دين بتهمة التجسس و5 تهم أخرى مرتبطة ببيع أسرار عسكرية، بينما برئ من تهمة تتعلق بالاحتيال في إجراءات التجنس.