وقال عراقجي على منصة "إكس" في وقت لاحق من الثلاثاء، إن "من بين جميع الحكومات، ربما تكون حكومة ألمانياهي الأسوأ استعدادا لمعالجة قضايا حقوق الإنسان، والسبب بسيط: ازدواجية معاييرها الصارخة على مدى السنوات الماضية قد قضت على أي ذرة من مصداقيتها".

وأضاف عراقجي: "عندما تهزم إيران إرهابيين يقتلون مدنيين ورجال شرطة، يسارع المستشار الألماني إلى التصريح بأن العنف تعبير عن الضعف. فماذا يقول السيد ميرتس إذن عن دعمه المطلق للمذبحة الجماعية التي راح ضحيتها 70 ألف فلسطيني في غزة؟"، في إشارة إلى الدعم الألماني لإسرائيل.

وتابع: "كما يتذكر الإيرانيون إشادة السيد ميرتس البغيضة بإسرائيل عندما قصفت منازل ومتاجر في بلادنا الصيف الماضي. فقد أصر المستشار الألماني على أن هذا العنف غير المبرر وغير القانوني كان بمثابة خدمة تقدمها إسرائيل لأوروبا من خلال تنفيذ أعمالها القذرة".

وأضاف الوزير الإيراني: "هذا فضلا عن صمت ألمانيا حيال اختطاف الولايات المتحدة لرئيس دولة مؤخرا (في إشارة إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو)".

واعتبر عراقجي أن "محاضرة ألمانيا عن حقوق الإنسان والشرعية لا معنى لها، فجهة عمله (ميرتس) لم تفعل شيئا لدعم أي منهما".

وختم منشوره قائلا: "أرجوكم اخجلوا من أنفسكم. بل الأفضل أن تكف ألمانيا عن تدخلها غير القانوني في منطقتنا، بما في ذلك دعمها للإبادة الجماعية والإرهاب".

وتحولت المظاهرات في إيران من شكاوى من المصاعب الاقتصادية الهائلة إلى دعوات لإسقاط النظام.

وعلق ميرتس على الأحداث خلال زيارة للهند، قائلا: "أفترض أننا نشهد الآن الأيام والأسابيع ⁠الأخيرة لهذا النظام"، وشكك في شرعية القيادة الإيرانية.

وأضاف: "عندما لا يستطيع نظام ‌ما الحفاظ ​على السلطة إلا من خلال العنف، فهذا يعني أنه في نهايته فعليا. الشعب ينتفض الآن ضد هذا النظام".

وقال ميرتس إن ألمانيا على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وحكومات أوروبية بشأن الوضع في إيران، وحث طهران على إنهاء حملتها ضد المتظاهرين، التي أسفرت عن سقوط مئات القتلى.