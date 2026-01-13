وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن المجموعات المذكورة "تسللت عبر الحدود الشرقية للبلاد".

وأفاد أن القوات ضبطت بحوزة المعتقلين كميات من الأسلحة النارية والمتفجرات "أميركية الصنع"، مشيرا إلى أنها كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيال والتخريب داخل الأراضي الإيرانية.

ولم تكشف السلطات عن هويات المعتقلين أو عددهم.

وتأتي هذه الاعتقالات في ظل اتهام السلطات ​الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بإثارة الاضطرابات في البلاد.

وتواجه إيران ⁠مظاهرات حاشدة في أنحاء البلاد، تطورت من شكاوى من صعوبات اقتصادية بالغة إلى دعوات لإسقاط النظام.

والإثنين، أفادت منظمة "إيران هيومان رايتس"، بمقتل 648 متظاهرا على الأقل، في حملة الأمن الإيراني لمواجهة الحركة الاحتجاجية.