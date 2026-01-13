وقال موقع أكسيوس إن "أحد الديمقراطيين في مجلس النواب يُقدّم مشروع قانون من شأنه منع الرئيس ترامب من تنفيذ تهديداته بشراء غرينلاند أو الاستيلاء عليها بالقوة".

ووفقا للموقع، يُنافس هذا المشروع مشروع قانون جمهوري قدم أيضا يوم الاثنين، يخول ترامب "اتخاذ الخطوات اللازمة" للاستحواذ على الجزيرة التابعة لمملكة الدنمارك.

وبحسب أكسيوس، فالنائب الديمقراطي المعني هو جيمي غوميز (ديمقراطي من كاليفورنيا) وقدم مشروع قانون "حماية سيادة غرينلاند"، وهو مشروع قانون من 3 صفحات يهدف إلى منع استخدام الأموال الفيدرالية لتمويل طموحات ترامب في غرينلاند.

ويحظر مشروع القانون استخدام الأموال لتسهيل "غزو غرينلاند أو ضمّها أو شرائها أو أي شكل آخر من أشكال الاستحواذ عليها" من قِبل الحكومة الأميركية.

كما يمنع تمويل زيادة عدد القوات الأميركية في الجزيرة أو حملات التأثير الشعبي التي تهدف إلى حشد تأييد الشعب الغرينلاندي لسيطرة أميركية عليها.

وقد ألمح ترامب علناً في الأسابيع الأخيرة إلى إمكانية الاستحواذ على غرينلاند، التي أكد المسؤولون الدنماركيون والغرينلانديون أنها ليست للبيع.

ويُعتبر كلا المشروعين بعيدي المنال، إذ يسيطر الجمهوريون على مجلسي الكونغرس، لكن العديد منهم عارضوا أيضا تلميح ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تُحاول الاستيلاء على غرينلاند عسكريا.