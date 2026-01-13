ولا تزال البلاد التي تشهد احتجاجات واسعة محرومة من خدمة الإنترنت منذ 8 يناير، بحسب منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية.

ووفقا لمنظمة "نتبلوكس"، غير الحكومية التي تراقب الإنترنت، فقد استمر حجب الإنترنت، الذي فرضته السلطات الإيرانية على خلفية التظاهرات، منذ أكثر من أربعة أيام ونصف يوم.

وأوضحت "نتبلوكس" أنه مرت 108 ساعات منذ بدء إيران فرض حجب شامل للإنترنت يعزل الإيرانيين عن بقية العالم وبعضهم عن بعض.