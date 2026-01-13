وقالت سفارة واشنطن الافتراضية في طهران في بيان: "ينبغي على المواطنين الأميركيين توقع استمرار انقطاع الإنترنت، والتخطيط لوسائل اتصال بديلة، وإذا كان ذلك آمنا، فعليهم التفكير في مغادرة إيران برا إلى أرمينيا أو تركيا".

وأكدت واشنطن في توجيهاتها المحدثة أن خيارات السفر الجوي باتت محدودة للغاية، مع استمرار شركات الطيران العالمية في إلغاء رحلاتها أو تعليقها حتى نهاية الأسبوع الجاري، مما يضع عبء ترتيبات المغادرة على كاهل المواطنين بشكل مستقل بعيدا عن المساعدة الحكومية المباشرة.

وشدد التحذير على ضرورة تجنب التجمعات والاحتماء في مواقع آمنة لمن لا يستطيع المغادرة، مع الاحتفاظ بمخزون كاف من الاحتياجات الأساسية.

ونبهت واشنطن مواطنيها من مزدوجي الجنسية إلى أن طهران لا تعترف بصفتهم كأميركيين، وسوف تتعامل معهم حصرا كإيرانيين، مما يعرضهم لمخاطر احتجاز مضاعفة بمجرد إظهار جواز السفر الأميركي.

وقالت في البيان: "يواجه المواطنون الأميركيون خطرا كبيرا بالاستجواب والاعتقال والاحتجاز في إيران. يعد إبراز جواز سفر أميركي أو إثبات وجود صلات بالولايات المتحدة سببا كافيا للسلطات الإيرانية لاحتجاز أي شخص".

كما تضمن التحذير تنبيها صارما من التوجه نحو الحدود الأذربيجانية بسبب القيود المفروضة منذ توترات صيف 2025، أو الاقتراب من المناطق الحدودية مع أفغانستان والعراق وباكستان.