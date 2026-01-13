وأضاف كوليبا أن شخصا واحدا أصيب بجروح.

وأوضح أن السفينة التي ترفع علم بنما كانت في طريقها لجلب زيوت نباتية، والتي ترفع علم سان مارينو كانت محملة بالذرة.

وكتب على تطبيق تلغرام للتراسل "هذا دليل آخر على أن روسيا تتعمد مهاجمة السفن المدنية والتجارة الدولية والسلامة البحرية".

وأفاد مصدر مطلع لرويترز بأن الهجمات وقعت بالقرب من ميناء تشورنومورسك في منطقة أوديسا الجنوبية.

وأضاف المصدر أن إحدى السفن كانت متجهة إلى إيطاليا.

ومنطقة أوديسا موطن لموانئ البحر الأسود بالغة الأهمية بالنسبة للتجارة الخارجية لأوكرانيا واستمرار اقتصادها في زمن الحرب.

هجمات ضد سفن روسية

وكانت عدة سفن روسية تعرضت لهجمات في البحر الأسود في شهر ديسمبر الماضي.

فقد أعلنت المديريةُ العامة للشؤون البحرية التركية في ديسمبر، عن تعرض سفينة شحن روسية لهجوم في البحر الأسود.

وأوضحت أن الهجوم استهدف سفينة الشحن، التي كانت تنقل زيت دوار الشمس تعرضت لهجوم بينما كانت في طريقها من روسيا إلى جورجيا.

وجاء هذا الهجوم، بعد هجومين تبنتهما أوكرانيا في أوائل ديسمبر الماضي في المنطقة الاقتصادية التركية، استهدفا "الأسطول الشبح" الذي تستخدمه روسيا لتصدير الوقود في ظل العقوبات.