ونقلت صحيفتا نيويورك تايمز وول ستريت جورنال، عن مسؤولين أميركيين لم يكشف عن هويتهم، أن ترامب عرضت عليه خيارات عسكرية، لكنه لم يتخذ قرارا نهائيا.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن ترامب سيتلقى المزيد من الخيارات يوم الثلاثاء.

ووفقا لمسؤول أميركي، تمتلك أميركا العديد من القدرات والخيارات، وقد تكون الهجمات الإلكترونية من بينها. كما أكد المسؤول أن إدارة ترامب تؤيد قرار رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك بتوفير محطات ستارلينك في إيران.

وأشارت شبكة سي بي إس نيوز، إلى أن سؤالا وجه لمسؤول أميركي، الأحد، بشأن ما إذا كان إطلاق النار على المتظاهرين سيمثل "الخط الأحمر" بالنسبة للرئيس ترامب، والذي سيؤدي إلى تحرك أميركي، امتنع عن تأكيد ذلك صراحة، مشيرة إلى أنه قال: "ترامب وحده من يستطيع تحديد الخط الأحمر".

وكان موقع أكسيوس قد نقل في وقت سابق عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن إدارة ترامب تميل إلى توجيه ضربة عسكرية للنظام الإيراني، رغم أن الرئيس لا يزال يدرس مقترحات طهران للتفاوض.