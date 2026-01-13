وقالت نائبة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، تامي بروس، إن الصاروخ سقط في منطقة بأوكرانيا قريبة من الحدود مع بولندا وحلف شمال الأطلسي، مضيفة: "إن هذا الامر يشكل تصعيدا جديدا خطيرا ولا يمكن تفسيره، في وقت تعمل الولايات المتحدة مع كييف وشركاء اخرين وموسكو لوضع حد للحرب من خلال اتفاق يتم التفاوض بشأنه".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اعلنت، الجمعة، أن قواتها شنت ضربة مكثفة، بما في ذلك باستخدام صاروخ أوريشنيك، على منشات اوكرانية حيوية، وذلك ردا على ما ذكرت انه هجوم شنته كييف على مقر اقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واوضحت الوزارة في بيان: "ردا على الهجوم الذي شنه نظام كييف على مقر اقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود ليلة 29 ديسمبر، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة مكثفة باستخدام اسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، تطلق من البر والبحر، بما فيها نظام صواريخ أوريشنيك متوسطة المدى الارضي المتنقل، بالاضافة الى طائرات مسيرة، ضد اهداف حيوية في اوكرانيا".

واكد البيان ان الضربة حققت اهدافها، حيث تمت اصابة منشات انتاج المسيرات التي استخدمت في الهجوم الارهابي على مقر بوتين، اضافة الى مرافق للبنية التحتية للطاقة التي تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري الاوكراني.