والإثنين ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن جي دي فانس نائب ترامب من أبرز مشجعي الحل الدبلوماسي مع إيران، وهذا ما يحث الرئيس الأميركي عليه.

وأضافت الصحيفة أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن الخطوة التي سيقدم عليها، ومن المقرر أن يجتمع مع كبار مساعديه يوم الثلاثاء لتحديد خياراته، ومن بينها العسكري.

لكن الصحيفة في المقابل، أضافت أن بعض المسؤولين الأميركيين أبلغوا ترامب بشكوكهم بشأن جدية إيران في إنهاء برنامجها النووي، معتبرين أن طهران قد تكون تسعى إلى كسب الوقت وتفادي ضربات أميركية.

وفي هذا السياق، قدم مساعدو الرئيس إحاطات لترامب حول المكاسب المحتملة والمخاطر المرتبطة باستئناف المفاوضات النووية مع إيران.

وكان ترامب هدد مرارا بشن ضربات على إيران "إن قتلت المتظاهرين" خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أيام، إلا أن الحديث عن الملف النووي لطهران يبدو مرتبطا بالضربات بشكل وثيق.

ويتناغم تقرير "وول ستريت جورنال" مع ما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض، الإثنين.

وأوضحت المتحدثة كارولين ليفيت، أن ترامب "لا يخشى استخدام القوة العسكرية ضد إيران"، لكنه "يريد الخيار الدبلوماسي".

كما أن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي، كشف أن بلاده لا تعتزم التدخل عسكريا في إيران في الوقت الراهن، وذلك في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات.