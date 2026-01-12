واعتبر السفير الأميركي في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، أن الإيرانيين يملكون "الحق في الاحتجاج"، مشددا على ضرورة احترام الحكومة الإيرانية لهذا الحق.

وفيما يتعلق بالتنسيق مع إسرائيل، أوضح السفير أنه "في الوقت الحالي، لا تقوم الولايات المتحدة ولا إسرائيل بوضع خطط للهجوم أو الاشتباك العسكري مع إيران".

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء اجتماعا مع فريق الأمن القومي لمناقشة خيارات دعم الاحتجاجات، مؤكدا أنه يدرس "خيارات قوية جدا" تشمل التدخل العسكري المحتمل.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن الخيارات تشمل توجيه ضربات عسكرية واستخدام أسلحة إلكترونية سرية، ‌وتوسيع نطاق العقوبات، وتقديم المساعدة عبر الإنترنت لمصادر مناهضة ​للحكومة.

وتشير منظمات حقوقية إلى مقتل أكثر من 680 متضاهرا على الأقل خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران.