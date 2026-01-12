وقالت الحكومة في بيان، إن "الولايات المتحدة كررت سعيها للاستيلاء على غرينلاند. لا يمكن للائتلاف الحكومي في غرينلاند أن يقبل هذا الأمر بأي شكل".

وأكدت الحكومة أنها "ستكثف جهودها ليندرج الدفاع عن غرينلاند في إطار الناتو".

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن الولايات المتحدة ستضم غرينلاند "بطريقة أو بأخرى".

وقال ترامب من الطائرة الرئاسية، إن "على غرينلاند إبرام صفقة، لأنها لا تريد أن تسيطر عليها روسيا أو الصين".

وأضاف أن "إبرام صفقة هو الجزء السهل، لكننا سنحصل على غرينلاند بطريقة أو بأخرى".

والدنمارك التي تنتمي إليها غرينلاند عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وسبق أن حذرت رئيسة وزرائها ميته فريدريكسن من أن أي محاولة للاستيلاء بالقوة على الجزيرة ذات الحكم الذاتي الغنية بالمعادن، ستعني "نهاية كل شيء"، بما في ذلك نظام الأمن القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.